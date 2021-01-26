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ريال مدريد يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا

الرياضة

ريال مدريد يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا
AFP LLUIS GENE
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أعلن ريال مدريد الإسباني إصابة مدافعه ناتشو فيرنانديز بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وذكر النادي عبر بيان رسمي نشره على الموقع الرسمي أن ناتشو أجرى اختبار كورونا، وجاءت نتائجه إيجابية.

وتأتي إصابة ناتشو بالفيروس بعد أيام قليلة من الإعلان عن إصابة مدربه زين الدين زيدان بالفيروس، وهو ما جعله يغيب عن لقاء فريقه ضد ديبورتيفو ألافيس في الليغا السبت الماضي.

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وانضم ناتشو لقائمة الذين تعرضوا للإصابة بالفيروس، ومن بين هؤلاء زميليه كاسيميرو وإيدين هازارد اللذين تعافيا منه.

وشارك ناتشو حتى الآن هذا الموسم في 10 مباريات، 7 مباريات في الدوري الإسباني، ومبارتين في دوري أبطال أوروبا، ومباراة وحيدة في كأس السوبر الإسباني.

المصدر: realmadrid.com

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