غوارديولا: ألاردايس مدرب عبقري

وصف الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، نظيره في وست بروميتش ألبيون سام ألاردايس بأنه "مدرب عبقري" لقدرته على قيادة الفرق المتعثرة للخروج من دوامة الهبوط.

Pep Guardiola has described Sam Allardyce as a "genius" as he prepares to take his #MCFC side to #WBA on Tuesday. — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 25, 2021

وتعاقد وست بروميتش مع ألاردايس بعد إقالة المدرب سلافن بيليتش في ديسمبر الماضي، ووضع مدرب منتخب إنجلترا السابق هدفا لإبقاء الفريق في دوري الأضواء بعد أن حقق انتصارا وحيدا في أول 13 مباراة خاضها في الدوري الانجليزي الممتاز.

ومن وقتها فرض وست بروميتش التعادل 1-1 على ليفربول حامل اللقب في 27 ديسمبر وفاز على ولفرهامبتون 3-2 في وقت سابق هذا الشهر ليحقق أول انتصار تحت قيادة ألاردايس لكن الفريق لا يزال يبتعد بست نقاط عن منطقة الأمان.

🗣| Pep Guardiola gives Big Sam a massive compliment!



“Sam Allardyce is a genius."



[@footballdaily]

pic.twitter.com/nQuQn5GMOO — City Chief (@City_Chief) January 25, 2021

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وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة وست بروميتش غدا الثلاثاء: "ليس من السهل تولي قيادة فريق خلال الموسم لكنه حقق مع ذلك نتائج طيبة أمام ولفرهامبتون وليفربول وفرق أخرى".

وأضاف غوارديولا: "سام ألاردايس مدرب عبقري لقيادته هذه الفرق رغم أن الجميع كانوا يقولون إن الأمل انتهى. قد يصادف النجاح أي مدرب في مناسبة أو اثنتين أو ثلاث لكن لا يمكن أن نطلق عليه المدرب المحظوظ لأنه فعل ذلك مرات كثيرة".

وفاز السيتي بعشر مباريات متتالية في كل المسابقات منذ تعادله 1-1 مع وست بروميتش الشهر الماضي.

المصدر: رويترز