دارداي يعود لتدريب هيرتا برلين

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني في بيان رسمي اليوم الاثنين عودة الهنغاري بال دارداي لتدريب الفريق بعد عام ونصف على رحيله، وذلك خلفا لبرونو لاباديا الذي أقيل من منصبه أمس الأحد.

وقرر نادي العاصمة أمس الأحد إقالة لاباديا والمدير الرياضي للفريق مايكل بريتس غداة الخسارة الكبيرة على أرضه أمام فيردر بريمن 4-1 في الدوري المحلي.

ℹ️ Hertha BSC have parted ways with head coach Bruno #Labbadia and managing director for sport Michael #Preetz. pic.twitter.com/p1IxqfHUji — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) January 24, 2021

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واكتفى برلين بنقطة واحدة من مبارياته الأربع الأخيرة ضد فرق تعتبر ضعيفة، ليقبع في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، ما دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار التخلي عن لاباديا ابن الـ54 عاما الذي استلم المنصب في أبريل 2020، بعيد توقف البطولة جراء فيروس كورونا المستجد، وأنقذه من الهبوط.

وأشار النادي أمس إلى أنه على تواصل مع مدربه السابق دارداي لخلافة لاباديا، ثم أكد اليوم التعاقد مع ابن الـ44 عاما: "الذي يعرف كل الناس هنا ولا يحتاج إلى الكثير من الوقت من أجل التأقلم" بحسب ما أفاد رئيس مجلس الإدارة كارستن شميدت، مضيفا: "يعيش بال من أجل هيرتا ونحن مقتنعون تماما بأنه سيمنح الفريق ما يحتاجه بفضل طبيعته الواضحة والمباشرة".

ويعود دارداي الذي دافع عن ألوان هيرتا كلاعب وسط دفاعي أيضا بين 1997 و2012، إلى منصب شغله بين 2015 و2019 بصحبة مساعديه السابقين أندريا نيويندورف والصربي أدمير حمزاغيتش.

المصدر: "أ ف ب"