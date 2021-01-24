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روسيا تخيب آمال مصر في مونديال كرة اليد

الرياضة

روسيا تخيب آمال مصر في مونديال كرة اليد
Reuters /HAZEM GOUDA
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ودع المنتخب الروسي بطولة كأس العالم لكرة اليد، المقامة حاليا في مصر، وذلك من الدور الرئيسي لدور المجموعات من البطولة.

وتكبد منتخب روسيا خسارة كبيرة أمام نظيره السويدي بفارق 14 هدفا، بواقع (20-34)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد.

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وتوقف رصيد روسيا عند 5 نقاط، واكتفى بالمركز الربع في ترتيب المجموعة الرابعة، وخرج من دائرة المنافسة على لقب البطولة.

بينما رفع منتخب السويد رصيده إلى 8 نقاط، وانتزع صدارة المجموعة من نظيره المصري، الذي تعادل مع سلوفينيا (25-25) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من مساء يوم الأحد أيضا.  

وكان منتخب "الفراعنة" ينتظر هدية من نظيره الروسي من خلال الفوز على السويد، لكي يتجنب مواجهة منتخب الدنمارك، حامل اللقب ومتصدر المجموعة الثانية، في الدور ربع النهائي، ولكن ذلك لم يتحقق.

المصدر: وكالات 

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