إصابة ووكر ودي بروين تفسد فرحة غوارديولا بالفوز على أستون فيلا

تأثرت سعادة المدرب بيب غوارديولا، بفوز فريقه مانشستر سيتي 2-0 على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأربعاء، بإصابة لاعب خط وسط فريقه كيفن دي بروين، والمدافع كايل ووكر.

وبدا أن البلجيكي، دي بروين، تعرض لإصابة عضلية في الساق وخرج بعد مرور ساعة من اللعب، بينما خرج ووكر في الشوط الأول بعد اصطدامه بجاك غريليش، صانع ألعاب أستون فيلا.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي أعقب المباراة: "لم أتحدث مع الطبيب. لو طلب كايل ووكر الخروج فهذا بسبب حدوث أمر ما. أتمنى أن تكون إصابته بسيطة".

وأشار غوارديولا إلى أن إصابة دي بروين من المرجح أن تكون بسبب الجدول المزدحم.

وأضاف المدرب الإسباني "كيفن وضع يده على ساقه، لذا أعتقد أنها إصابة متعلقة بالعضلات. هذا طبيعي في ظل هذا العدد من المباريات".

وفاز مانشستر سيتي في 6 مباريات متتالية في الدوري، ويتأخر بنقطتين عن غريمه مانشستر يونايتد المتصدر بـ40 نقطة، كما يملك مباراة مؤجلة.

المصدر: رويترز