غوارديولا يقود السيتي للتربع على عرش الدوري الإنجليزي الممتاز

تصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في الموسم الحالي اليوم الأربعاء، عقب فوزه على ضيفه أستون فيلا (2-0) في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى للدوري.

وأحرز ثنائية أصحاب الأرض كل من اللاعبين، البرتغالي برناردو سيلفا، والألماني إلكاي جوندوجان في الدقيقتين (79، و90 من ضربة جزاء) على الترتيب، في ملعب "الاتحاد".

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ورفع مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني "الفيلسوف" بيب غوارديولا، رصيده بعد هذا الفوز، إلى 38 نقطة (ولديه مباراة مؤجلة أخرى)، واعتلى صدارة "البريمير ليغ"، متجاوزا بفارق الأهداف وصيفه ليستر سيتي.

بينما توقف رصيد أستون فيلا عند 26 نقطة من 16 مباراة، ويشغل المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT