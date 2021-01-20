بوكيتينو يكشف كواليس اجتماعه مع بارتوميو وسرّا عن ميسي

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم فحوى اجتماعه برئيس برشلونة المستقيل جوسيب ماريا بارتوميو، وعن مفاجأة بشأن نجمه ليونيل ميسي.

وقال بوكيتينو في تصريحات لإذاعة كادينا سير الإسبانية، حول اجتماعه مع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة المستقيل، الصيف الماضي: "أعرف بارتوميو منذ فترة طويلة، التقينا في أحد الحانات، لكن لم يكن هناك أي شيء يخص تدريب الفريق".

كما تراجع بوكيتينو عن تصريحات السابقة بشأن تفضيله العمل في مزرعته في الأرجنتين على تدريب برشلونة، بقوله: "عندما تحدثت عن هذا الأمر، أعتقد أنني بالغت في ذلك".

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وتابع: "كان يمكنني طرح المثل بشكل مختلف، لدي أصدقاء من برشلونة، لكني مشجع لإسبانيول، ويصعب علي أن أتعاطف مع الغريم".

وكشف المدرب الأرجنتيني عن مفاجأة بشأن أيام مواطنه ليونيل ميسي الأولى في برشلونة، بقوله: "ميسي كان على وشك اللعب في إسبانيول، وقد تم الاتفاق بالفعل على إعارته لإسبانيول (فريق بوكيتينو السابق)، قبل مباراة خوان جامبر ضد يوفنتوس 2004 التي تألق فيها بشكل ملحوظ".

وعن إمكانية انتقال ميسي إلى صفوف فريق سان جيرمان، قال: "أحلم دائما بوجود أفضل اللاعبين في فريقي".

وأشار بوكيتينيو: "لقد سمعت تصريحات نيمار بخصوص رغبته في اللعب إلى جوار ميسي مرة أخرى، لكن يجب أن أكون حذرا للغاية فيما أقوله بشأن لاعبي الفرق الأخرى".

المصدر: وكالات