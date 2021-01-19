غريزمان يعبر عن غضبه ويعلق على لقطة طرد ميسي

أعرب الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة عن غضبه واستيائه بعد هزيمة فريقه أمام أتلتيك بيلباو (2-3) مساء يوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

ووضع غريزمان برشلونة مرتين في المقدمة، ولكن بيلباو عادل النتيجة في كل مرة، واقتنص هدف الفوز في الشوط الإضافي الثاني للمباراة، ليتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وقال غريزمان لمحطة "موفيستار" التلفزيونية: "أنا غاضب ومستاء. كل المشاعر السيئة التي يمكن أن تحضر بعد خسارة مباراة نهائية".

وأضاف: "كنا ندرك جيدا أن فريق مارسيلينو يضغط بقوة ويلعب بشكل رائع لكننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء المؤثرة. لا أعرف إذا كنا قد دافعنا بشكل سيئ في الأهداف الثلاثة".

وأشار غريزمان (29 عاما) إلى أنه لم يشاهد لقطة طرد زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهاية المباراة، ولا يعرف ماذا حدث.

المصدر: وكالات