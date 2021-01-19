رد فعل برشلونة على عقوبة ميسي

أعلن نادي برشلونة اليوم الثلاثاء أنه سيستأنف ضد عقوبة نجمه ليونيل ميسي، التي أصدرتها لجنة المسابقة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقررت اللجنة إيقاف ميسي مباراتين، بسبب طرده مباشرة عقب الاعتداء من دون كرة على أسيير فيلاليبري، مهاجم فريق أتلتيك بيلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي انتهى بتتويج الفريق الباسكي للمرة الثالثة على التوالي.

وقال نادي برشلونة، في بيان رسمي، إنه سيستأنف ضد عقوبة ميسي، الذي لم يسبق له الحصول على بطاقة حمراء مع الفريق قبل هذه الواقعة.

وسيغيب ميسي وفقا للعقوبة عن مباراة كورنيا، يوم الخميس المقبل، في دور الـ32 من لمسابقة كأس ملك إسبانيا، إضافة إلى مواجهة إلتشي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 20 من الليغا.

المصدر: وكالات