رونالدو على موعد مع التاريخ الليلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الأربعاء، صوب استاد "مابي" بمدينة ريجيو إيميليا الإيطالية، الذي سيكون مسرحا لمباراة كأس السوبر، بين فريقي يوفنتوس ونابولي.

ويخوض يوفنتوس نهائي كأس السوبر 2021، بصفته بطلا للموسم الماضي للدوري الإيطالي "الكالتشيو"، ويواجه نابولي الذي توج بلقب بطل كأس البلاد، وعلى حساب "اليوفي" بالذات.

ويسعى يوفنتوس إلى التتويج بأول ألقابه تحت قيادة مدربه أندريا بيرلو، والثأر لخسارته في نهائي الكأس، ومرتين في نهائي كأس السوبر.

فقد التقى الفريقان وجها لوجه من قبل 3 مرات في كأس السوبر الإيطالي، حيث نجح نابولي، فريق الجنوب، في التتويج باللقب مرتين مقابل مرة وحيدة لصالح "البيانكونيري".

وينتظر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس عدة أرقام مميزة في نهائي كأس السوبر.

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ويمني رونالدو النفس في التتويج باللقب الحادي والثلاثين في مسيرته الاحترافية، والثاني بهذا اللقب بقميص "البيانكونيري"، بعد أن قاده في الموسم الأول له بقميص "البيانكونيري"، إلى الفوز على ميلان، في نهائي 2018، بإحرازه هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له في الدقيقة 61 من عمر المباراة التي جمعتهما في مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، بمدينة جدة السعودية.

ويفصل النجم البرتغالي هدف واحد فقط، لكي يسطر "صاروخ ماديرا" اسمه بأحرف من ذهب كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم، برصيد 760 هدفا في المباريات الرسمية، ليفك شراكته مع اللاعب النمساوي-التشيكي جوزيف بيكان، الذي يتقاسم معه لقب أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، حتى الآن.

وأحرز رونالدو "صاروخ ماديرا" 759 هدفا خلال 1034 مباراة خاضها حتى الآن في مسيرته الاحترافية، منها 657 هدفا بقميص الأندية التي لعب لها، وهي: سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس، إضافة إلى 102 هدف بقميص منتخب البرتغال.

ويملك رونالدو في رصيده 19 هدفا في جميع البطولات التي شارك فيها مع "اليوفي" هذا الموسم، مقسمة بين 15 هدفا في الدوري الإيطالي و4 في دوري أبطال أوروبا، وفي حال زار شباك نابولي مساء اليوم، فسيصل إلى هدفه رقم 20، وذلك للموسم الـ15 على التوالي.

ويتربع كريستيانو رونالدو (35 عاما) على عرش صدارة هدافي الدوري "الكالتشيو"، برصيد 15 هدفا (ولدى فريقه مباراة مؤجلة ضد نابولي)، ويليه كل من الثلاثي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، والإيطالي شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، برصيد 12 هدفا لكل منهم.

المصدر: وكالات