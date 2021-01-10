رونالدو يتربع على عرش أفضل هدافي العالم في تاريخ كرة القدم

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الساحرة المستديرة، مناصفة مع التشيكي جوزيف بيكان، برصيد 759 هدفا لكل منهما.

وسجل رونالدو (35 عاما) الهدف الثالث لفريق يوفنتوس في مرمى ضيفه ساسولو (3-1) في اللقاء الذي جمعهما، مساء يوم الأحد، ضمن الجولة الـ17 من "الكالتشيو".

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ورفع الدون البرتغالي رصيده بذلك إلى 759 هدفا في المباريات الرسمية، ليعادل الرقم القياسي للاعب النمساوي-التشيكي جوزيف بيكان، ويتقاسم معه لقب أفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

وأحرز رونالدو "صاروخ ماديرا" 759 هدفا خلال 1034 مباراة خاضها حتى الآن في مسيرته الاحترافية، منها 657 هدفا بقميص الأندية التي لعب لها، وهي: سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس، إضافة إلى 102 هدف بقميص منتخب البرتغال.

وكان النجم البرتغالي قد تجاوز رقم الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي سجل 757 هدفا خلال مسيرته الكروية، منها 688 هدفا على مستوى الأندية مع سانتوس وكوزموس، و77 هدفا مع منتخب "السيليساو" البرازيلي.

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المصدر: وكالات