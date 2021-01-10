بالفيديو.. رونالدو "صاروخ ماديرا" ينطلق من منتصف الملعب ويحرز هدفا قاتلا

حقق فريق يوفنتوس فوزا صعبا على ضيفه ساسولو (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس بهدف رائع أحرزه مدافعه البرازيلي دانيلو، في الدقيقة 50، بتسديدة "صاروخية" أرضية زاحفة لا تصد ولا ترد من مسافة بعيدة، في الزاوية اليسرى البعيدة.

ولكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم إلا 8 دقائق فقط، فقد رد المهاجم غريغوري ديفريل بهدف التعادل، بالرغم من أن ساسولو لعب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه الإسباني بيدرو أوبيانغ في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بسبب الخشونة الزائدة ضد فيديريكو كييزا.

ووضع الويلزي آرون رامزي فريق "السيدة العجوز" في المقدمة مرة أخرى بهدف رائع سجله، بحلول الدقيقة 82.

ومن ثم أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الأمان الثالث، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك بعد أن انطلق من منتصف الملعب وتوغل إلى داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة في الزاوية البعيدة اليسرى.

الدوري الايطالي | يوفنتوس 3 × 1 ساسولو | هدف الثالث يوفنتوس رونالدو 👏🏻 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/7NuArxEyCY — G O A L S F (@lariaraujofly) January 10, 2021

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وعزز رونالدو صدارته لقائمة هدافي الدوري "الكالتشيو"، برصيد 15 هدفا (ولدى فريقه مباراة مؤجلة ضد نابولي)، مبتعدا بفارق 3 أهداف عن وصيفه البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

بينما رفع يوفنتوس رصيده إلى 33 نقطة (ولديه مباراة مؤجلة ضد نابولي)، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، تجمد رصيد ساسولو عند 29 نقطة، ويشغل المرتبة السابعة على سلم ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: RT