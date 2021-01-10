شاهد.. دانيلو يسجل هدفا بتسديدة "صاروخية عابرة للقارات"

أحرز المدافع البرازيلي دانيلو هدفا رائعا لفريقه يوفنتوس في مرمى ضيفه ساسولو، في المباراة المقامة بينهما مساء يوم الأحد، وذلك ضمن الجولة 17 للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسدد دانيلو كرة "صاروخية" أرضية زاحفة لا تصد ولا ترد من مسافة بعيدة، في الزاوية اليسرى البعيدة، في الدقيقة 50 من زمن للقاء.

الدوري الايطالي | يوفنتوس 1 × 0 ساسولو | هدف اول يوفنتوس دانيلو HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/pjrUXCoSGd — G O A L S F (@lariaraujofly) January 10, 2021

المصدر: RT