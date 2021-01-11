رونالدو يسجل رقما قياسيا جديدا بهدف تاريخي (فيديو)

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، ممارسة هوايته المفضلة بتحطيم الأرقام القياسية، بعد الهدف الذي سجله في مرمى ضيفه ساسولو، يوم الأحد، في الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم ينجح في تسجيل 15 هدفا أو أكثر في الدوريات الخمسة الكبرى، خلال 15 موسما على التوالي.

15 - Cristiano Ronaldo is the only player able to score at least 15 goals in each of the last 15 seasons in the top-5 European leagues (since 2006/07). Giant.#JuveSassuolopic.twitter.com/rS4vlrJkEh — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 10, 2021

وسجل رونالدو (35 عاما) الهدف الثالث لفريق يوفنتوس في مرمى ضيفه ساسولو (3-1) في اللقاء الذي جمعهما، مساء يوم الأحد، ضمن الجولة الـ17 من "الكالتشيو"، وعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري، برصيد 15 هدفا (ولدى فريقه مباراة مؤجلة ضد نابولي)، مبتعدا بفارق 3 أهداف عن وصيفه البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

الدوري الايطالي | يوفنتوس 3 × 1 ساسولو | هدف الثالث يوفنتوس رونالدو 👏🏻 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/7NuArxEyCY — G O A L S F (@lariaraujofly) January 10, 2021

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وبدأ رونالدو سلسلته منذ موسم (2006-2007) مع فريق مانشستر يونايتد، ومنذ ذلك الحين لم يسجل أقل من 15 هدفا في الموسم الواحد سواء بقميص "الشياطين الحمر" أو ريال مدريد "الميرينغي" أو مع يوفنتوس "البيانكونيري".

ويعد موسم (2014-2015) الأفضل في مسيرة كريستيانو رونالدو على الإطلاق من الناحية التهديفية، حيث سجل خلاله 48 هدفا في الدوري الإسباني بقميص ريال مدريد، ويليه موسم (2011-2012) أيضا مع الفريق الملكي برصيد 46 هدفا.

كما تصدر النجم البرتغالي قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الساحرة المستديرة، مناصفة مع التشيكي جوزيف بيكان، برصيد 759 هدفا لكل منهما.

ورفع رونالدو "صاروخ ماديرا" رصيده بذلك إلى 759 هدفا في المباريات الرسمية، ليعادل الرقم القياسي للاعب النمساوي-التشيكي جوزيف بيكان، ويتقاسم معه لقب أفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

وأحرز كريستيانو 759 هدفا خلال 1034 مباراة خاضها حتى الآن في مسيرته الاحترافية، منها 657 هدفا بقميص الأندية التي لعب لها، وهي: سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس، إضافة إلى 102 هدف بقميص منتخب البرتغال.

المصدر: وكالات