ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لمرحلة الذهاب

تربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس على عرش صدارة هدافي مرحلة الذهاب من الدوري الإيطالي لكرة القدم "Seria A" للموسم (2020-2021).

وأحرز كريستيانو رونالدو (35 عاما) 15 هدفا ليوفنتوس، الذي لديه مباراة مؤجلة ضد فريق نابولي.

وتقدم رونالدو بفارق ثلاثة أهداف على كل من الثلاثي، النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاما) مهاجم فريق ميلان، والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، والإيطالي شيرو إيموبيلي مهاجم فريق لاتسيو.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي دور الذهاب للموسم (2020-2021) من "الكالتشيو":

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1- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، برصيد 15 هدفا

- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان)، برصيد 12 هدفا

- البلجيكي روميلو لوكاكو (إنتر ميلان)، برصيد 12 هدفا

- الإيطالي شيرو إيموبيلي (لاتسيو)، برصيد 12 هدفا

5- الكولومبي لويس مورييل (أتالانتا)، برصيد 11 هدفا

- البرازيلي جواو بيديو غلفاو (كالياري)، برصيد 10 أهداف

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- الإيطالي لورنزو إنسيني (نابولي)، برصيد 9 أهداف

- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، برصيد 9 أهداف

- الفرنسي مبالا نزولا (سبيزيا)، برصيد 9 أهداف

- الإيطالي أندريا بيلوتي (تورينو)، برصيد 9 أهداف

11- المكسيكي هيرفينغ لوزانو (نابولي)، برصيد 8 أهداف

- الأرمني غينريخ مخيتاريان (روما)، برصيد 8 أهداف.

المصدر: وكالات