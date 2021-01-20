بيريز يلتقي رونالدو في مدينة تورينو

أفادت تقارير صحفية بأن الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد التقى بالنجم السابق للفريق الملكي السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أمس الثلاثاء، في مدينة تورينو.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن العلاقة بين بيريز ورونالدو عادت إلى طبيعتها، بعد أن التقى الطرفان في تورينو، أمس الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى منذ العام الماضي.

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وأشارت الصيفة إلى أن الاتصال انقطع بين الطرفين منذ رحيل النجم البرتغالي عن ريال مدريد، لكن وجود كريستيانو، في "كلاسيكو" إسبانيا، يوم 1 مارس 2020، أدى إلى إصلاح بعض الأمور.

وأوضحت أن زيارة بيريز لملعب تدريب يوفنتوس، هذا الأسبوع، كان دليلا على تخفيف التوتر مع الدون البرتغالي.

وقالت الصحيفة إن كريستيانو وبيريز تبادلا الرسائل في الأشهر الأخيرة، بينما تحدث الطرفان أمس الثلاثاء، مثل الأصدقاء القدامى.

نجح فلورنتينو بيريز بذلك في استعادة علاقته المميزة مع كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للفريق الملكي، بعد أن ظهر بعض التوتر في علاقة الطرفين منذ رحيل "صاروخ ماديرا" من ريال مدريد إلى صفوف يوفنتوس صيف 2018.

المصدر: وكالات