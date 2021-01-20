هذه المرة من الإمارات.. فتاة جديدة تتهم عمرو وردة بالتحرش بها (صور)

زعمت فتاة تدعى فيدرا، تقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتعرضها للتحرش من جانب لاعب منتخب مصر ونادي باوك اليوناني لكرة القدم، عمرو وردة، وذلك عبر تطبيق "إنستغرام".

ونشرت الفتاة عبر خاصية ستوري في "إنستغرام"، بعض التسجيلات الصوتية والرسائل، التي تزعم أنها لعمرو وردة، مع التعليق عليها بهاشتاغ "عمرو وردة متحرش".

وقالت الفتاة، إن النجم المصري طلب منها أن تذهب إليه في الفندق على أنها زوجته لكنها رفضت بداعي أنه لا يعرفها بشكل كاف ليتطرق معها في الحديث إلى مثل هذه الأمور.

وذكرت الفتاة أيضا، أن عمرو وردة بدأ التحدث معها عبر موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" وطالبها بزيارته في منزله، وبعد رفضها قام بسبها وهددها بإرسال الرسائل لأهلها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها عمرو وردة بالتحرش، فله سوابق عدة، أبرزها في 2019 عندما استبعد من معسكر منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما اتهمته عارضة أزياء مكسيكية بمحاولة التحرش بها.

واتهم أيضا بالتحرش بصحفية يونانية،

كما اتهمته الصحافة البرتغالية، بالتحرش باثنتين من زوجات لاعبي فريقه السابق فيرينسي البرتغالي.

وأكد عمرو وردة أكثر من مرة أنه بريء من تلك التهم.



المصدر: صحيفة الوطن