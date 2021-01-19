الممثلة آنا فالشي تفي بوعدها وتنشر صورة "جريئة" لها بعد فوز لاتسيو على روما

أشعلت الممثلة الإيطالية آنا فالشي مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة عارية لها عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام"، بعد فوز فريق لاتسيو على روما (3-0) في "ديربي" العاصمة روما.

ووعدت آنا فالشي بالتجرد من ملابسها إذا فاز فريق لاتسيو على روما في "ديربي" العاصمة روما، الذي انتهى بفوز "النسور" على "الذئاب" بثلاثية نظيفة، يوم الأحد الماضي، وذلك ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وعلقت الممثلة على الصورة التي نشرتها عبر "إنستغرام": "انتهت اللعبة الأكثر أهمية وصدقا في العاصمة! فاز لاتسيو ثلاث مرات متتالية والعظيم شيرو إيموبيلي، الذي لم يخيب آمالنا أبدا".

يذكر أن الممثلة آنا فالشي البالغة من العمر 48 عاما، ولدت في فنلندا، وعملت كعارضة أزياء قبل مسيرتها السينمائية، وصدر أول فيلم كبير بمشاركتها في عام 1994 وكان بعنوان "حلقة التنين".

المصدر: وكالات