ميسي يضع شرطا واحدا للبقاء في برشلونة

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، حدد شروطه للبقاء في صفوف النادي الكتالوني لفترة إضافية بعد نهاية عقده.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو المقبل، حيث يمكنه الرحيل عن الفريق مجانا، بعد أن فشل في محاولة لتأمين خروجه في الصيف الماضي، ولم يتخذ اللاعب البالغ عمره 33 عاما، أي خطوة لتجديد عقده مع الفريق الكتالوني في الفترة الماضية، وسط اهتمام كبير بخدماته من جانب عدد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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ووفقا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، فإن النجم الأرجنتيني، قد تواصل مع خوان لابورتا، الرئيس الأسبق لبرشلونة والمرشح الأبرز لرئاسة النادي الكتالوني لفترة جديدة، وأبلغه بشروطه لتجديد عقده والبقاء في قلعة "كامب نو".

وحسب ذات المصدر، فقد أبلغ ميسي، لابورتا بأنه سيواصل مسيرته مع "البارسا" إذا أبرم النادي 3 أو 4 صفقات جيدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان إقناع ميسي بالبقاء في برشلونة من أبرز الوعود التي تعهد بها لابورتا خلال ترشحه لرئاسة النادي لفترة جديدة.

ويرتبط ميسي بعلاقة جيدة مع لابورتا منذ فترة رئاسته الأولى للنادي الكتالوني بين العامين 2003 و2010.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة في الـ24 من يناير الحالي لكنها تأجلت بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وفرض قيود مشددة في إقليم كتالونيا.

ولم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات.

المصدر: "الشيرنغيتو"