أول ما قام به ميسي في غرفة الملابس بعد طرده من مباراة بيلباو

كشفت صحيفة "ماركا"، أول ما قام به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في غرفة تغيير الملابس، بعد طرده في مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن ميسي كان شديد اليأس في غرفة الملابس بعد نهاية المباراة، وأبدى خيبة أمله لما حدث، وقدم اعتذاره لزملائه.

ولم تنته مباراة السوبر الإسباني التي جمعت بين برشلونة وأتلتيك بيلباو يوم الأحد الماضي، بالطريقة التي أرادها ميسي وفريقه، حيث طرد الأرجنتيني ومني الفريق الكتالوني بهزيمة مريرة 2-3.

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وبدا تأثر لاعبي برشلونة في الدقائق الأخيرة من المباراة، وتحديدا قائدهم ميسي الذي تلقى بطاقة حمراء بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.

وبات ميسي مهددا بالغياب عن المباريات المقبلة لبرشلونة في مسابقتي كأس إسبانيا والدوري المحلي، إذ أشار الحكم خيسوس جيل مانزانو، الذي أدار لقاء بيلباو وبرشلونة إلى أنه طرد النجم الأرجنتيني بسبب ضربه لأحد المنافسين بذراعه بقوة مفرطة.

وإذا اعتبرت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الإسباني، أن سلوك ميسي كان عدوانيا، فقد يتم إيقافه من 4 إلى 12 مباراة، وإذا وجهت إليه تهمة أقل، فقد تقتصر مدة إيقافه على 3 مباريات كحد أقصى.

المصدر: "ماركا"