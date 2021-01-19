إبراهيموفيتش عن إمكانية فوز ميلان بـ"السكوديتو": أنا أثق في زلاتان

علق نجم ميلان، المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، على تسجيله هدفين في انتصار "الروسونيري" على كالياري، أمس الاثنين، في ختام مباريات المرحلة الـ18 من الدوري الإيطالي.

وقال "إبرا" في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "سجلت هدفا، وكان علي أن أحرز آخر لضمان تحقيق الفوز. لقد كانت مباراة صعبة. لم ألعب مع ميلان لمدة 57 يوما (بسبب الإصابة). أنا حزين لكن هذه الأمور يمكن أن تحدث".

وتابع صاحب الـ39 عاما: "طرد ساليميكرس؟ اللعب بنقص عددي ليس سهلا، لأننا نواجه فريقا من الصعب اللعب أمامه. يحفزني اللاعبون الشباب ويتحدونني لمعرفة من يركض أكثر، أنا لا أستسلم وأظهر أنني أستطيع الركض مثلهم".

وردا على سؤال حول إيمانه بإمكانية تتويج ميلان بلقب الدوري الإيطالي (سكوديتو) هذا الموسم، علق إبراهيموفيتش على طريقته المتعالية قائلا: "أنا أثق في زلاتان".

وأكمل: "التجديد مع ميلان؟ هذا يعتمد على (المدير التقني للنادي) مالديني. أنا سعيد جدا في ميلان".

وينفرد ميلان حاليا بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، ويخوض في الجولة المقبلة اختبارا صعبا أمام أتالانتا.

المصدر: kooora.com