مونديال اليد.. قطر تتأهل للدور الثاني من بوابة اليابان

حقق المنتخب القطري فوزا ثمينا على حساب نظيره الياباني بنتيجة 31-29 بالمباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021".

وقلب المنتخب القطري تأخره في الشوط الأول بفارق هدف واحد (16-15) إلى فوز ثمين بعد أن فرض تفوقه في الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، حقق المنتخب القطري انتصاره الثاني على التوالي وضمن التأهل إلى الدور الثاني للمونديال بعد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، عقب فوزه في الجولة الأولى على نظيره الأنغولي بنتيجة 30-25.

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وتستضيف مصر النسخة الـ27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ المونديال بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري.

المصدر: RT