مونديال اليد.. قطر تتأهل للدور الثاني من بوابة اليابان
حقق المنتخب القطري فوزا ثمينا على حساب نظيره الياباني بنتيجة 31-29 بالمباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021".
وقلب المنتخب القطري تأخره في الشوط الأول بفارق هدف واحد (16-15) إلى فوز ثمين بعد أن فرض تفوقه في الشوط الثاني.
نهاية المباراة 🔥— Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 17, 2021
🇶🇦🆚🇯🇵#مصر2021 | #العنابي | #SuiseiJapanpic.twitter.com/JkAX83qLad
وبهذا الفوز، حقق المنتخب القطري انتصاره الثاني على التوالي وضمن التأهل إلى الدور الثاني للمونديال بعد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، عقب فوزه في الجولة الأولى على نظيره الأنغولي بنتيجة 30-25.
🤯 مباراة سريعة في أحداثها وأهدافها تٌلعب الآن في الصالة الرياضية ببرج العرب.— Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 17, 2021
🇶🇦🆚🇯🇵#مصر2021 | #العنابي | #SuiseiJapanpic.twitter.com/bumid4o0h7
وتستضيف مصر النسخة الـ27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ المونديال بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري.
المصدر: RT