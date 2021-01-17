رسميا.. الوحدة الإماراتي يعلن ضم السوري عمر خريبين

أعلن نادي الوحدة الإماراتي في بيان رسمي اليوم الأحد التعاقد مع المهاجم السوري عمر خريبين البالغ 27 عاما لمدة موسمين ونصف حتى صيف 2023 في صفقة انتقال حر.

وتمنت إدارة الوحدة في بيانها "التوفيق والنجاح لخريبين وأن يلبي أهداف وتطلعات قيادة وإدارة وجماهير النادي".

بيان رسمي | عمر خريبين وحداوي في صفقة "انتقال حر"

تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المُحترف السوري عمر خريبين ( 27 عاماً ) ، بعقد ممتد لمدة موسمين ونصف.



هذا وتتمنى ادارة النادي التوفيق والنجاح للاعب وان يلبي أهداف وتطلعات قيادة و ادارة وجماهير النادي.#WHDFCpic.twitter.com/Mjd0J8JGw7 — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) January 17, 2021

ويأتي تعاقد خريبين مع الوحدة بعد نهاية مشواره مع الهلال السعودي الذي حقق معه العديد من الألقاب أهمها بطولة دوري أبطال آسيا وجائزة أفضل لاعب آسيوي عام 2017.

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المصدر: AlWahdaFCC/twitter