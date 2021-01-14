رسميا.. الهلال السعودي يعلن رحيل عمر خريبين
Alhilal_FC/twitter
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أعلن نادي الهلال السعودي بشكل رسمي اليوم الخميس، عن إنهاء ارتباطه بالمهاجم السوري عمر خريبين البالغ 26 عاما.
ونشر الحساب الرسمي للهلال في "تويتر" العديد من الصور للاعب السوري مع النادي وكتب على إحداها: "شكرا عمر".
شكرًا عمر 💙#الهلالpic.twitter.com/NhqBicrcry— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 14, 2021
وحقق خريبين مع الهلال العديد من الألقاب أهمها بطولة دوري أبطال آسيا وجائزة أفضل لاعب آسيوي عام 2017.
وحسب العديد من التقارير فإن وجهة خريبين المقبلة هي الدوري الإماراتي وبالتحديد نادي الوحدة.
المصدر: Alhilal_FC/twitter