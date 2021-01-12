 
مباشر

رسميا.. الأهلي السعودي يجدد عقد السومة حتى عام 2024 (فيديو وصور)

الرياضة

رسميا.. الأهلي السعودي يجدد عقد السومة حتى عام 2024 (فيديو وصور)
ALAHLI_FC/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pjk6

أعلن نادي أهلي جدة السعودي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، تجديد عقد هدافه السوري عمر السومة البالغ 31 عاما لمدة 3 مواسم.

ونشر الحساب الرسمي لأهلي جدة في "تويتر" صورا من توقيع العقد الجديد، وأرفقه بالقول: "التاريخي عمر السومة أهلاوي حتى 2024".

إقرأ المزيد
رونالدو يقدم هدية لعمر السومة (فيديو وصور)
رونالدو يقدم هدية لعمر السومة (فيديو وصور)

وانضم السومة إلى أهلي جدة عام 2014 قادما من القادسية الكويتي، وأصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين بتسجيله 128 هدفا. 

المصدر: الحساب الرسمي للأهلي السعودي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا