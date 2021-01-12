رسميا.. الأهلي السعودي يجدد عقد السومة حتى عام 2024 (فيديو وصور)

أعلن نادي أهلي جدة السعودي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، تجديد عقد هدافه السوري عمر السومة البالغ 31 عاما لمدة 3 مواسم.

ونشر الحساب الرسمي لأهلي جدة في "تويتر" صورا من توقيع العقد الجديد، وأرفقه بالقول: "التاريخي عمر السومة أهلاوي حتى 2024".

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وانضم السومة إلى أهلي جدة عام 2014 قادما من القادسية الكويتي، وأصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين بتسجيله 128 هدفا.

المصدر: الحساب الرسمي للأهلي السعودي