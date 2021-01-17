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إصابتان بكورونا في ميلان الإيطالي

الرياضة

إصابتان بكورونا في ميلان الإيطالي
AFP PACO SERINELLI
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قال نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، إن لاعبيه التركي هاكان شالهان أوغلو والفرنسي تيو هرنانديز أصيبا بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

ولعب هذان اللاعبان دورا بارزا في انفراد ميلان بصدارة الدوري الإيطالي وتفوقه بثلاث نقاط عن أقرب الملاحقين لكنهما لن يشاركا في مباراته غدا الاثنين على أرض كالياري.

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وقال ميلان في بيان: "يعلن نادي ميلان إصابة هاكان شالهان أوغلو وتيو هرنانديز بفيروس كورونا بعد خضوع جميع أفراد الفريق للفحص أمس. بينما جاءت بقية النتائج سلبية".

وأضاف البيان: "وبناء على ذلك أبلغ النادي السلطات الصحية. ويخضع اللاعبان للحجر الصحي ولم تظهر عليهما أي أعراض".

وأكد البيان أيضا أنه "وحسب الإجراءات المحلية المطبقة" ستتم مراقبة الوضع الصحي لبقية لاعبي الفريق بصورة مستمرة.

المصدر: "رويترز"

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