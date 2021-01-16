ألتراس ناد عربي يفوز بأفضل "تيفو" في ملاعب الساحرة المستديرة عام 2020 (صور)

أحرز "تيفو" خاص بمجموعة "ألتراس إيغلز" الداعم لنادي تشرين السوري المركز الأول عالميا كأفضل "تيفو" خلال سنة 2020، متفوقا على العديد من الأندية العالمية العريقة.

وحقق "تيفو" ألتراس تشرين "إيغلز" المركز الأول بحسب استفتاء خاص أطلقه موقع "ultras-tifo.net" المختص بمتابعة و تقييم أعمال مجموعات الألتراس حول العالم.

ورفعت جماهير ألتراس تشرين "إيغلز"، "التيفو" الفائز بالمرتبة الأولى، خلال مواجهة تشرين وجاره حطين في ديربي مدينة اللاذقية في الـ21 من أكتوبر الماضي.

وتفوق "تيفو" ألتراس تشرين في القائمة النهائية للاستفتاء على 9 "تيفوهات" في الملاعب الأوروبية، ومنها:

- "تيفو" ألتراس إنتر ميلان الإيطالي في الديربي أمام ميلان في الـ9 من فبراير الماضي.

ultras-tifo.net

- "تيفو" ألتراس بوروسيا دورتموند الألماني خلال مباراتهم أمام آينتراخت فرانكفورت في الـ14 من فبراير الماضي.

- "تيفو" عدد 2 لألتراس زينيت الروسي أمام تسيسكا موسكو في الـ19 أغسطس الماضي، وأمام كريليا سوفيتوف في الـ26 من يونيو الماضي.

- "تيفو" ألتراس سبارتاك موسكو خلال استضافتهم زينيت في الـ3 من أكتوبر الماضي.

ultras-tifo.net

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المصدر: ultras-tifo.net + RT