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الدوري السوري.. مشجع يقتحم أرض الملعب ويعتدي على الحكم.. والأخير يرد عليه بركلة وينهي اللقاء (فيديو)

الرياضة

الدوري السوري.. مشجع يقتحم أرض الملعب ويعتدي على الحكم.. والأخير يرد عليه بركلة وينهي اللقاء (فيديو)
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سجلت مباراة حرجلة وضيفه جبلة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السوري لكرة القدم اليوم الأحد، مشهدا مؤسفا بعيدا عن الروح الرياضية.

واقتحم أحد المشجعين (الذي لم تعرف هويته حتى الآن) أرضية الملعب بعد تسجيل فريق جبلة لهدف التعادل (1-1) في الدقيقة الـ71 من عمر اللقاء، وقام بركل الحكم محمد العبد الله قبل تدخل قوات حفظ النظام واللاعبين.

كما ظهر في الفيديو أن الحكم العبد الله قام هو الآخر بركل "المشجع المعتدي"، قبل أن يعلن في الدقيقة الـ74 نهاية المباراة.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن النتيجة النهائية للمباراة، ولكن لاعبو حرجلة أظهروا فرحة عارمة لحظة إطلاق العبد لله لصافرة نهاية المباراة وسط اعتراض شديد من لاعبي جبلة.

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المصدر: snacksyrian.com + RT

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