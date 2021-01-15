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مصر.. الكشف عن حقيقة تحطيم تميمة لكأس العالم لكرة اليد (صورة)

الرياضة

مصر.. الكشف عن حقيقة تحطيم تميمة لكأس العالم لكرة اليد (صورة)
Reuters
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ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية أن أجهزة الأمن في محافظة الجيزة نفت ما تم تداوله على بعض المواقع بشأن تحطيم مجهولين مجسم تميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد بمدينة 6 أكتوبر.

وذكرت الصحيفة أن حقيقة الأمر تتمثل بأن مجسم التميمة مصنوع من مادة "الفوم" ومثبته بقاعدة خشبية بمدخل مدينة زويل من طريق الواحات بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، وأن سقوط التميمة، نتج عن سرعة الرياح دون تدخل بشري، ما أدى إلى تحطمها. وتم رفعها بمعرفة شركة الدعاية المعنية وإيداعها بالمخازن، وأنه جاري الانتهاء من تصنيع البديل.

مصر.. الكشف عن حقيقة تحطيم تميمة لكأس العالم لكرة اليد (صورة)

وكانت بعض التقارير قد ذكرت في الساعات الماضية أن الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة تكثف تحرياتها للكشف عن المتهمين بتحطيم مجسم التميمة، وأن محضرا تم تحريره بالواقعة، وأن النيابة أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة وتكثيف التحريات للوقوف على ملابساتها.

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وتستضيف مصر النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بدون جماهير بسبب ظروف وباء كورونا.

المصدر: صحيفة الشروق المصرية

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