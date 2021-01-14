شاهد.. مولر ينفجر غضبا بوجه مراسلة بعد الخروج من مسابقة كأس ألمانيا

لم يتأقلم توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ مع مشاعر ما بعد المباراة، بعد إقصاء فريقه من الدور الثاني لكأس ألمانيا، الأربعاء، على يد هولشتاين كيل، المنافس في دوري الدرجة الثانية.

وسلطت صحيفة "بيلد" الألمانية الضوء على رد فعل المهاجم الألماني البالغ 31 عاما خلال مقابلة أجراها لقناة ARD التلفزيونية، عقب نهاية المباراة مباشرة، وعند سؤاله عن الحالة المزاجية لغرفة ملابس بايرن، رد مولر بغضب على المراسلة، قائلا: "أنت تضحكين هنا الآن!".



ونفت المراسلة ما قاله مولر، ليقاطعها الأخير بقوله: "بالطبع أنت ضحكت، ماذا تعتقدين؟ بالتأكيد نشعر بالحزن، وهذا أمر يمكنك تصوره، فمزاج الفريق ليس جيدا".



وأضاف: "في النهاية خسرنا أمام فريق مثل كيل، الذي قدم كل ما يملكه على أرض الملعب".

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وخرج حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (20 لقبا) مبكرا، إثر هزيمته بركلات الترجيح (6-5)، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2).

وتبخرت آمال بايرن ميونيخ حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (20 لقبا)، في تكرار ثلاثية ثانية على التوالي بخروجه من مسابقة الكأس المحلية.

المصدر: bild.de