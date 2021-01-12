نابولي يكشف طبيعة إصابة مانولاس

أكد نادي نابولي الإيطالي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن مدافعه اليوناني كوستاس مانولاس البالغ 29 عاما يعاني من إصابة عضلية من الدرجة الأولى.

وتم استبدال مانولاس بعد 15 دقيقة من بداية المباراة التي فاز فيها نابولي بنتيجة 2-1 على مضيفه أودينيزي ضمن منافسات الجولة الـ17 من "الكالتشيو" أمس الأول.

وقال النادي في بيانه: "مانولاس الذي تم استبداله بعد ربع ساعة من انطلاق مباراة الأحد ضد أودينيزي خضع في عيادات النادي لاختبارات طبية أظهرت تعرضه لإصابة من الدرجة الأولى في العضلة السدادة الخارجية اليمنى".

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ويستعد نابولي لمواجهة إمبولي على ملعب دييغو أرماندو مارادونا ضمن دور الـ16 من كأس إيطاليا غدا الأربعاء، قبل أن يستضيف فيورنتينا ضمن الجولة الـ18 من الدوري الأحد المقبل.

المصدر: sscnapoli.it