محمد صلاح يحصد جائزة جديدة في ليفربول (فيديو)

أحرز الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اليوم الاثنين، جائزة أفضل هدف مع "الريدز" خلال شهر ديسمبر، وهي المرة الرابعة على التوالي التي يحصد فيها "الفرعون" هذه الجائزة.

وأعلن الحساب الرسمي لليفربول في "تويتر" فوز صلاح بجائزة أفضل هدف مع الفريق في شهر ديسمبر الماضي عن هدفه في شباك كريستال بالاس في المباراة التي أقيمت في الـ19 من الشهر الماضي ضمن الجولة الـ14 من "البريميرليغ"، وانتهت بفوز تاريخي للريدز بسباعية نظيفة.

ومن غيره يستحقها! 🙌❤️



هدف الملك @MoSalah في شباك كريستال بالاس يحصد جائزة الأفضل في شهر ديسمبر للمرة الرابعة على التوالي 👏👑pic.twitter.com/IK16yaahVb — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 11, 2021

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ورغم دخول صلاح إلى أرضية الملعب في الدقيقة الـ57 بديلا لزميله السنغالي ساديو ماني، أحرز "الفرعون" هدفين من أهداف فريقه السبعة، في الدقيقتين 81 و84، وصنع آخر لزميله البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 68.

والهدف الذي حصد جائزة الأفضل هو الهدف الشخصي الثاني لصلاح في المباراة والسابع لفريقه، عندما سدد الكرة بقدمه اليسرى مقوسة من خارج منطقة الجزاء، ليسكنها بكل إتقان على يمين حارس أصحاب الأرض.

المصدر: RT