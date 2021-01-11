بالفيديو.. موقف كوميدي يتسبب بطرد لاعب

شهدت إحدى مباريات بطولة الرغبي في فرنسا جمعت ناديي بيزييه ونيفيرز، الأحد، لقطة كوميدية في اللحظة الأخيرة من عمر المواجهة، تسببت بطرد لاعب.

ورفع لاعب الفريق الضيف، يوشيا رايسوكي، بفرح حكم المباراة بين ذراعيه، وهزه عدة مرات في الهواء، قبل أن يحصل على البطاقة الحمراء.

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ويبدو أنه في اللحظات الأولى بعد الواقعة، لم يرغب الحكم في رفع البطاقة الحمراء بحق اللاعب، وقرر القيام بذلك فقط تحت ضغط من لاعبي بيزييه.

وسيغيب يوشيا الآن عن المباراة القادمة لفريقه في البطولة.

وفي عام 2017، تم طرد يوشيا الذي كان يلعب وقتها ضمن صفوف نادي ستاد فرنسا، بسبب مزاعم بالتحرش الجنسي.

المصدر: CANAL+