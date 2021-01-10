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شاهد.. لاعب "مشاكس" يثير سخرية بعض متابعيه وإعجاب آخرين بلقطة "كوميدية"

الرياضة

شاهد.. لاعب
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أثار مهاجم فريق زينيت بطرسبرغ ومنتخب روسيا، أرتيم دزيوبا، سخرية بعض متابعيه وإعجاب آخرين، بنشره مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وهو يتدرب على المبارزة بسيوف من الخيزران.

وظهر دزيوبا مقطع الفيديو وهو يقوم بالمبارزة ويرقص، وعلق عليه بعبارة: "التدريب على كيندو".

والكندو هو فن من الفنون القتالية، وتعني الكلمة فن المبارزة بالسيف، أو الطريقة الحربية لاستعمال السيف، التي كان يتعلمها الساموراي.

يذكر أن أرتيم دزيوبا (32 عاما) شارك في 17 مباراة خلال الموسم الحالي من الدوري الروسي الممتاز، وسجل 11 هدفا.

المصدر: وكالات 

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