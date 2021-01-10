ملثمون يقتحمون مقر نادي الفيصلي الأردني والسلطات تفتح تحقيقا في الواقعة

فتحت الأجهزة الأمنية الأردنية، تحقيقا بعد اقتحام مجموعة من الملثمين ليل السبت/ الأحد، لمقر النادي الفيصلي لكرة القدم، ومحاولتهم الوصول إلى غرفة الكؤوس.

وقال مصدر من داخل النادي لموقع "خبرني"، إن الملثمين حاولوا إيصال رسائل لإدارة النادي بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرا.

ومن جانبه، أكد رئيس النادي الفيصلي، بكر العدوان، أن ما حصل مساء أمس السبت، داخل مقر النادي، هو محاولة من مجموعة من الأشخاص يقدر عددهم بـ30 شخصا، لاقتحام قاعة الكؤوس والتذكارات في مقر النادي، وهم يحملون لافتات ضد الإدارة.

وأبرز الشعارات التي علقها الملثمين داخل النادي "شو أخبار الوصية"، في رسالة عن الوصية التي تركها رئيس النادي الفيصلي السابق، الشيخ سلطان ماجد العدوان، بالاستمرار بالاهتمام بالنادي الفيصلي.

هذا، ونشر الأمن العام الأردني بيانا قال فيه: "ورد بلاغ اليوم (أمس السبت) من العاملين في النادي الفيصلي حول تجمع عدد من الأشخاص أمام النادي الفيصلي حاملين شعارات ضد الإدارة، حيث قاموا بالدخول إلى مقر النادي".

وأضاف البيان: "لا توجد أي إصابات أو أضرار، وتم فتح تحقيق في الحادثة".

المصدر: "خبرني"