مصر.. إصابة إبراهيم حسن بفيروس كورونا

أعلن نادي الاتحاد السكندري المصري لكرة القدم، يوم السبت، إصابة مدير الكرة فيه، إبراهيم حسن، نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، بفيروس كورونا.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نتيجة المسحة الطبية لإبراهيم حسن مدير الكرة للفريق السكندري والتي جاءت إيجابية.

وكتب عبر "فيسبوك": "خالص التمنيات القلبية بالشفاء العاجل من مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى للكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم، عقب إصابته مؤخرا بفيروس كورونا".

وتعرضت عناصر كثيرة في كرة القدم المصرية للإصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية.

المصدر: "اليوم السابع"