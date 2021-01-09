ميسي يقلب الطاولة في ترتيب هدافي الدوري الإسباني (فيديو)

انفرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تسجيله هدفين في مرمى مضيفه غرناطة (3-0) في اللقاء المقام بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية 18 لليغا.

وأحرز ميسي الهدفين الثاني والثالث "للبلوغرانا" في الدقيقتين (35 و42)، وذلك بعد أن افتتح زميله المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مبكرا في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.

🎥 هدف الاسطورة ليو ميسي التاريخي 🤩 pic.twitter.com/bplDrg2yr4 — MESSI MEDIA 🎥 (@TM_10_MEDIA) January 9, 2021

🎥 هدف الأسطورة ليو ميسي الثاني 😱😱 pic.twitter.com/E4vHcqHExN — MESSI MEDIA 🎥 (@TM_10_MEDIA) January 9, 2021

ورفع ميسي رصيده بعد هذه الثنائية إلى 11 هدفا، وانفرد بعرش صدارة هدافي الدوري، مبتعدا بفارق هدف عن كل من الثلاثي، الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، وجيرارد مورينو مهاجم فياريال، وإياغو أسباس مهاجم سيلتا فيغو.

المصدر: وكالات