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ميسي يقلب الطاولة في ترتيب هدافي الدوري الإسباني (فيديو)

الرياضة

ميسي يقلب الطاولة في ترتيب هدافي الدوري الإسباني (فيديو)
AFP /JORGE GUERRERO
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انفرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تسجيله هدفين في مرمى مضيفه غرناطة (3-0) في اللقاء المقام بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية 18 لليغا.

وأحرز ميسي الهدفين الثاني والثالث "للبلوغرانا" في الدقيقتين (35 و42)، وذلك بعد أن افتتح زميله المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مبكرا في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.

ورفع ميسي رصيده بعد هذه الثنائية إلى 11 هدفا، وانفرد بعرش صدارة هدافي الدوري، مبتعدا بفارق هدف عن كل من الثلاثي، الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، وجيرارد مورينو مهاجم فياريال، وإياغو أسباس مهاجم سيلتا فيغو.

المصدر: وكالات 

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