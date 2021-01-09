جدول مواعيد أبرز مباريات الليلة
تقام مساء اليوم السبت، العديد من المباريات في الدوريات الخمسة الكبرى وفي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وفيما يلي جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، حسب توقيت مكة المكرمة:
الدوري الإسباني
إشبيلية # ريال سوسييداد – الساعة 16:00
أتلتيكو مدريد # أتلتيك بيلباو – الساعة 18:15
غرناطة # برشلونة – الساعة 20:30
أوساسونا # ريال مدريد – الساعة 23:00
الدوري الإيطالي
بينفينتو # أتالانتا – الساعة 17:00
ميلان # تورينو – الساعة 22:45
الدوري الفرنسي
رين # ليون – الساعة 23:00
باريس سان جيرمان # بريست – الساعة 23:00
الدوري الألماني
باير ليفركوزن # فيردر بريمن – الساعة 17:30
لايبزيغ # بوروسيا دورتموند – الساعة 20:30
كأس الاتحاد الإنجليزي
أرسنال # نيوكاسل يونايتد – الساعة 20:30
مانشستر يونايتد # واتفورد – الساعة 23:00
المصدر: RT