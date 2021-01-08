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بنزيما يخرج عن صمته ويعلق على قضية "الابتزاز": ما مدة هذه المهزلة؟

الرياضة

بنزيما يخرج عن صمته ويعلق على قضية
Globallookpress
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رد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، على صدور قرار لإخضاعه للمحاكمة الجنائية، بتهمة ابتزاز زميله بمنتخب فرنسا ماثيو فالبوينا، بشريط جنسي، خلال معسكر "الديوك" عام 2015.

وكتب بنزيما "تغريدة" عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام": "ما هي مدة هذه المهزلة؟".

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من جانبه، علق سيلفان كورمير، محامي بنزيما، على هذا القرار، وأكد أن موكله سيذهب إلى المحكمة، مستنكرا هذا القرار"، مضيفا: "للأسف لسنا مفاجئين. هذا قرار سخيف بقدر ما هو متوقع".

وسيخضع بنزيما للمحاكمة الجنائية بتهمة التواطؤ بمحاولة الابتزاز بشريط جنسي، عام 2015 لزميله السابق في منتخب فرنسا لكرة القدم، ماثيو فالبوينا، بحسب ما أفاد مكتب المدعي العام في فرساي، يوم الخميس الماضي.

المصدر: وكالات 

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