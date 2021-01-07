لاعب يعلق عبر "ميكرفون موزة" على هدف سريع سجله بعد 10 ثوان من دخوله الملعب (فيديو)

صرح الروسي ألكسندر غولوفين لاعب موناكو، بأن الفوز أهم له من سرعة الهدف الذي أحرزه في مرمى مضيفه لوريان (2-5) يوم أمس الأربعاء، ضمن الجولة 18 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ودخل غولوفين أرض الملعب في الدقيقة 64 وبعد 10 ثوان فقط، أحرز هدف التقدم الثاني لفريقه بتسديدة رائعة في الزاوية اليمنى البعيدة، وذلك بعد غياب نجم المنتخب الروسي عن الملاعب منذ أغسطس الماضي، بسبب الإصابة.

🔝🎦 𝐋𝐚 𝐫𝐞́𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 #𝐆𝐨𝐥𝐨𝐯𝐢𝐧 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥'𝐚𝐯𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐛𝐮𝐭 !

"D'habitude il est toujours énervé mais là il est content !" 😂 pic.twitter.com/JUZ0UACUat — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 7, 2021

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وقال غولوفين في أثناء عودته على متن الطائرة مع زملائه الذين أجروا معه مقابلة واستخدموا الموز بدلا من الميكرفون: "لا يهمني أنني سجلت بهذه السرعة. من المهم لي الفوز بالمباراة. يجب أن نفوز ونفوز ونفوز في كل مباراة".

ونشر حساب موناكو على موقع "تويتر" مقطع الفيديو، وعلق عليه: "عادة ما يكون غاضبا دائما، لكنه الآن سعيد!".

يذكر أن ألكسندر غولوفين البالغ من العمر 24 عاما، سجل ثلاثة أهداف خلال الموسم الماضي (2019-2020) الذي لم يستكمل للنهاية بسبب تفشي وباء كورونا، وصنع أربعة أهداف.

المصدر: وكالات