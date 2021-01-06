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بالفيديو.. لاعب يعود بعد 4 أشهر ويسجل بعد 10 ثوان

الرياضة

بالفيديو.. لاعب يعود بعد 4 أشهر ويسجل بعد 10 ثوان
AFP /LOIC VENANCE
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كلل الروسي ألكسندر غولوفين لاعب موناكو عودته بعد الإصابة، بهدف سريع سجله في مرمى مضيفه لوريان (2-5) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء، ضمن الجولة 18 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ودخل غولوفين أرض الملعب في الدقيقة 64 وبعد 10 ثوان فقط من ذلك أحرز هدف التقدم الثاني لفريقه بتسديدة رائعة في الزاوية اليمنى البعيدة.

وغاب نجم المنتخب الروسي وفريق موناكو عن الملاعب منذ 30 أغسطس الماضي، بسبب الإصابة.

ورفع موناكو رصيده إلى 30 نقطة، وتقدم للمركز الخامس، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة وبعض المواجهات المؤجلة من جولات سابقة.  

بينما توقف رصيد لوريان عند 12 نقطة ويشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "championat.com" 

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