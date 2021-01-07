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أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك المصري

الرياضة

أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك المصري
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أعلن أيمن يونس، عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك المصري لكرة القدم، انتهاء مدة عمله الإداري والفني الذي كلف به من قبل وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي.

وقال يونس خلال برنامجه الإذاعي على "أون سبورت إف إم" اليوم الخميس:" كان لدي تكليف من وزير الرياضة أشرف صبحي لمدة شهر، كنت متطوعا لخدمة نادي الزمالك، سأعود لشغلي وحياتي بعدما أنهيت مهمتي".

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وأضاف:" أرى أنني نجحت في مهمتي بعد تنظيم البيت من الداخل، ستكون هناك جلسة قريبة مع وزير الرياضة قبل رحيلي لتسليمه كل التقارير الخاصة المتعلقة بالأمور الفنية لفريق الكرة".

وأكمل:" الكل يسعى للنجاح والتعاون، أشرف قاسم وعبد الحليم علي وخالد رفعت في لجنة التسويق، وفاروق جعفر وحسين السيد وعادل عبد الواحد".

المصدر: RT

ناصر حاتم

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