الاعتداء على أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك (صور)

اعتدى مجهولون على الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك المصري، أيمن يونس، بالقرب من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر بعد صلاة الجمعة، وحطموا زجاج سيارته.

وأصيب أيمن يونس نتيجة الاعتداء بجروح على مستوى الرقبة واليد.

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وكان أيمن يونس، دخل في وصلة من الهجوم المتبادل مع عدد من نجوم الزمالك، بعد الحديث حول رغبته في بيع نجوم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتوفير سيولة مالية للنادي بعد الأزمة المالية الطاحنة التي يعيشها.

تعرض أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، للاعتداء من مجهولين بعد صلاة الجمعة بالقرب من منزله كما تعرض لبعض الإصابات بالاضافة لتحطم زجاج سيارته.#الزمالكpic.twitter.com/YbkC0hH50t — Ashraf💙💙🇦🇹🇦🇹 (@_a_1911) December 11, 2020

يشار إلى أن نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق، تعيين لجنة جديدة للكرة، تضم عددا من النجوم التاريخيين للنادي، وضمت اللجنة كلا من: أيمن يونس، وفاروق جعفر، وأحمد عبد الحليم، ومحمد حلمي، وتامر عبد الحميد دونغا، وحسين السيد، كما تم تعيين عماد عبد العزيز في اللجنة المؤقتة برئاسة أحمد البكري، بعد قبول استقالة محمد عطية.

المصدر: "المصريون"