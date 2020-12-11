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الاعتداء على أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك (صور)

الرياضة

الاعتداء على أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك (صور)
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اعتدى مجهولون على الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك المصري، أيمن يونس، بالقرب من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر بعد صلاة الجمعة، وحطموا زجاج سيارته.

وأصيب أيمن يونس نتيجة الاعتداء بجروح على مستوى الرقبة واليد.

الاعتداء على أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك (صور)
@MOHMEDELHAMRAWY/twitter
الاعتداء على أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك (صور)
الاعتداء على أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك (صور)

وكان أيمن يونس، دخل في وصلة من الهجوم المتبادل مع عدد من نجوم الزمالك، بعد الحديث حول رغبته في بيع نجوم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتوفير سيولة مالية للنادي بعد الأزمة المالية الطاحنة التي يعيشها.

يشار إلى أن نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق، تعيين لجنة جديدة للكرة، تضم عددا من النجوم التاريخيين للنادي، وضمت اللجنة كلا من: أيمن يونس، وفاروق جعفر، وأحمد عبد الحليم، ومحمد حلمي، وتامر عبد الحميد دونغا، وحسين السيد، كما تم تعيين عماد عبد العزيز في اللجنة المؤقتة برئاسة أحمد البكري، بعد قبول استقالة محمد عطية.

المصدر: "المصريون"

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