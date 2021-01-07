بيليه يدافع عن نفسه بعد اتهامه بمحاولة التغلب على ميسي ورونالدو

دافع الأسطورة البرازيلي بيليه عن نفسه، بعد الإشارة إلى أن سيرته الذاتية على "إنستغرام"، حيث يظهر الرقم الشهير بـ1283 هدفا، بصفته أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم.

وتعرض بيليه لاتهامات بقيامه بتغيير سيرته الذاتية بنفسه على موقع "إنستغرام"، بعد أن حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو رقمين قياسيين لأسطورة "السيليساو" مؤخرا، حيث أضاف هذا الرقم "عدد أهدافه" إلى جانب بقية إنجازاته، بالإضافة إلى المراكز، مثل بطل كأس العالم ثلاث مرات مع منتخب البرازيل، وأفضل لاعب في القرن العشرين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ودافع بيليه عن نفسه عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" بعد اتهام الصحافة له بتغيير سيرته الذاتية ليتفوق على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، كاتبا: "اتهمتني الصحافة بتغيير سيرتي الذاتية على إنستغرام لكي أتفوق على هؤلاء النجوم الكبار الذين يكسرون سجلاتي القياسية، ولكني أؤكد على أن السيرة الذاتية هي نفسها دائما منذ أن انضممت إلى هذه المنصة، ولا ينبغي لأي من هذا صرف انتباهنا عن إنجازاتهم المذهلة".

Eu fui acusado por parte da imprensa de ter mudado a bio do meu Instagram, para ofuscar essas grandes estrelas que estão quebrando meus recordes. O texto da bio sempre foi o mesmo, desde que entrei na plataforma. Nada disso deveria nos distrair das suas conquistas incríveis. — Pelé (@Pele) January 6, 2021

ووصل ليونيل ميسي إلى 644 هدفا بقميص "البلوغرانا" وحده في نهاية العام الماضي، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع فريق واحد في تاريخ كرة القدم، محطما بذلك رقم الأسطورة بيليه الذي سجل 643 هدفا بقميص سانتوس البرازيلي.

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وبعد فترة وجيزة، انضم النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، إلى نادي تحطيم أرقام بيليه القياسية، بعدما تخطى حاجز 757 هدفا، ليصبح "صاروخ ماديرا" ثاني أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم، وبات على بعد هدف فقط من الرقم القياسي للنمساوي التشيكي جوزيف بيكان، صاحب الـ759 هدفا.

وفي الحقيقة، كان بيليه، البالغ من العمر 80 عامًا، من أوائل الذين هنأوا ليونيل ميسي نفسه عندما تمكن الأرجنتيني أولا من معادلة سجله التهديفي المكون من 643 هدفا مع فريق واحد.

وكان نادي سانتوس البرازيلي نفسه هو الذي خرج فجأة مدافعا عن بيليه، حيث كشف أن رقمه الخاص بعدد الأهداف مع النادي أعلى مما هو معروف.

وزاد نادي سانتوس البرازيلي عدد الأهداف التي سجلها بيليه إلى 1283 هدفا (1091 منها معه)، معتمدا في هذه المناسبة على الأهداف التي سجلها الأسطورة السابق في المباريات الودية من الجولات الشهيرة التي قاموا بها.

المصدر: وكالات