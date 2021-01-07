 
مباشر

كريم بنزيما يعلق على المصالحة بين قطر والسعودية بكلمتين

الرياضة

كريم بنزيما يعلق على المصالحة بين قطر والسعودية بكلمتين
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pidr

علق مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما المنحدر من أصول جزائرية على المصالحة بين قطر والسعودية، بعد عدة سنوات من المقاطعة بينهما.

وحرص كريم بنزيما على التعبير عن سعادته بعودة المياه إلى مجاريها من جديد بين الأشقاء العرب، وكتب باللغة الإنجليزية في "تويتر": "الحمد لله"، كما وضع علمي السعودية وقطر، ترحيبا منه بالمصالحة الخليجية، وانتهاء الخلاف بين الدول العربية.

إقرأ المزيد
الـ
الـ"فيفا" يرحب بالاتفاق التاريخي بين دول الخليج

وشهدت قمة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ41 في مدينة العلا السعودية التوقيع على اتفاقية استئناف العلاقات بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا