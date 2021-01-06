برشلونة يقلب الطاولة على أتلتيك بيلباو (فيديو)

خرج فريق برشلونة بفوز ثمين من ملعب مضيفه أتلتيك بيلباو (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، من الجولة الثانية للدوري الإسباني لكرة القدم.

فاجأ لاعب بيلباو إينياكي ويليامز الضيوف بهدف سريع سجله في الدقيقة الثالثة من البداية.

لكن رد برشلونة جاء قاسيا بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية، الأول عبر لاعبه الشاب بيدرو غونزاليس لوبيز (18 عاما) في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، بينما تكفل زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بإحراز الهدفين الآخرين في الدقيقتين (38 و62) على الترتيب.

🎥 هدف العظيم ليو ميسي 😱🤯 pic.twitter.com/m6u1cEJzuv — MESSI MEDIA 🎥 (@TM_10_MEDIA) January 6, 2021

🎥 قووووول الأسطورة ميسي الثاني 😭🐐 pic.twitter.com/xp4utXSmO1 — MESSI MEDIA 🎥 (@TM_10_MEDIA) January 6, 2021

ومن ثم سجل المهاجم إيكار مونياين الهدف الثاني للفريق الباسكي عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "سان ماميس" بمدينة بيلباو.

وحقق برشلونة انتصاره الثاني على التوالي والتاسع في الموسم مقابل 4 تعادلات و4هزائم أيضا، وتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا، برصيد 31 نقاط.

في المقابل توقف رصيد أتلتيك بيلباو عند 21 نقطة ويشغل المركز التاسع حتى الآن، على سلم الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة وبعض المواجهات المؤجلة من الجولات الماضية.

المصدر: RT