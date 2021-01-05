بوكيتينو حول ضم ميسي: نرحب بكل النجوم الكبار في باريس

صرح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الجديد لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بأنه لم يتحدث بعد مع إدارة النادي بشأن إمكانية التعاقد مع مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وقال بوكيتينو، في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء: "بالنسبة لميسي، لم أتحدث مع إدارة النادي بشأنه حتى الآن، لقد وصلت إلى باريس في الثاني من يناير الجاري، ونركز حاليا على الاستعداد لمباراة سانت إيتيان غدا في بطولة الدوري".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "سيكون لدينا متسع من الوقت للحديث في الموضوعات الأخرى، وما يمكن قوله، هو أننا نرحب في باريس بكل النجوم الكبار".

وتابع: "لقد منحني (سانتا كلوز) هدية ثمينة من خلال السماح لي بالعمل مع ناد كبير، والعودة مجددا إلى باريس سان جيرمان بعد 20 عاما".

وواصل: "أشكر رئيس النادي ناصر الخليفي والمدير الرياضي ليوناردو على منحي هذه الفرصة، وأعلم أن الشائعات لا تتوقف في كل الأندية الكبيرة، لقد توليت المسؤولية منذ أيام قليلة، ويجب أولا التأقلم مع الأجواء".

وأتم بوكيتينو تصريحاته في هذا الشأن: "العمل مدربا لسان جيرمان حلم أصبح حقيقة، توليت المسؤولية منذ 3 أيام، وسأفكر في كل الملفات الأخرى لاحقا".

المصدر: وكالات