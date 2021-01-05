جورجينا تعلق على "سر" احتفال رونالدو بهدفه بطريقة جديدة

وجه النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو رسالة عاطفية لصديقته جورجينا رودريغيز، بعد تسجيل الهدف الأول ليوفنتوس في شباك أودينيزي (4-1) مساء الأحد الماضي، ضمن الجولة الـ15 من الدوري.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفين للسيدة العجوز، ليرفع رصيده إلى 758 هدفا في مسيرته الاحترافية حتى الآن، ويحطم رقم الأسطورة البرازيلية بيليه، في سباق أكبر المسجلين بتاريخ كرة القدم في مباريات رسمية، وبات "صاروخ ماديرا" على بعد هدفين فقط لكسر رقم التشيكي جوزيف بيكان، ويصبح أفضل هداف في تاريخ الساحرة المستديرة.

ونشرت جورجينا عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام" صورة لرونالدو عندما احتفل بهدفه بهذه الطريقة الجديدة، وعلقت عليها: "العمل يتغلب على كل سوء .. هدفنا الأول في السنة .. وسيم جدا حبي..".

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ووفقا لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن كريستيانو رونالدو لم يحتفل كعادته بعد تسجيل الهدف الأول لصالح يوفنتوس أمام أودينيزي، وإنما شكل حرفا بأصابعه خلال الاحتفال على هيئة حرف "G"، وهي رسالة عاطفية موجهة لجورجينا شريكة حياته في رسالة رومانسية أرسلها اللاعب عبر شباك أودينيزي.

بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن رونالدو أهدى الهدف بهذه الطريقة الملفتة، لابنه كريستيانو جونيور، بعد أن أشار بيده إلى حرفي "CJ" باللغة الإنجليزية، كمختصر لكريستيانو جونيور.

ورفع رونالدو رصيده إلى 14 هدفا خلال الموسم الحالي للدوري الإيطالي، ويتربع على عرش صدارة هدافي "الكالتشيو"، مبتعدا بفارق هدفين عن وصيفه البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

بينما يحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام نابولي، متأخرا بفارق 10 نقاط عن المتصدر ميلان.

المصدر: وكالات