فريق تركي يتقدم بعرض للتعاقد مع النني في "الميركاتو الشتوي"

ذكرت تقارير إعلامية إنجليزية، أن نادي بشكتاش التركي لكرة القدم، طلب الحصول على خدمات لاعب خط وسط نادي أرسنال، الدولي المصري محمد النني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوردت صحيفة "ذا صن"، أن بشكتاش يريد التعاقد مع النني مجددا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري"، في وقت يستعد فيه الغاني توماس بارتي، الذي يشغل نفس مركز النني، للعودة للتشكيلة الأساسية لأرسنال بعد تعافيه من الإصابة.

ويريد بشكتاش استغلال تعافي بارتي من الإصابة، لإقناع النني بالانضمام إليه.

وكان النني البالغ عمره 28، قضى الموسم الماضي معارا لنادي بشكتاش، حيث شارك معه في 36 مباراة وقدم أداء رائعا وأصبح من اللاعبين المفضلين للفريق التركي.

وعاد لأرسنال مطلع الموسم الحالي، وخاض معه 19 في جميع المسابقات، وظهر بمستوى جيد، ولكن عودة بارتي الوشيكة إلى الملاعب، ستؤدي إلى تضاؤل فرص اللنني للظهور مجددا في تشكيلة "الغانرز".

تجدر الإشارة إلى أن بارتي (27 عاما)، انضم لأرسنال قادما من أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، لكنه غاب بسبب الإصابة عن عدة مباريات للفريق اللندني.

المصدر: "ذا صن"