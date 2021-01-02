الأمن المصري يفض عزاء والدة نجم الزمالك حازم إمام (صور)

فضت قوات الأمن المصرية عزاء والدة حازم إمام نجم نادي الزمالك بمنطقة إمبابة، حيث وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

وقررت قوات الأمن المصرية حسب صحيفة "الوطن" المصرية، فض العزاء في ظل الإجراءات الاحترازية بمنع وجود أي تجمعات في الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونعى الزمالك وفاة والدة حازم إمام، وكتبت الصفحة الرسمية للنادي في "تويتر": "ينعي نادي الزمالك بخالص الحزن والأسى وفاة والدة لاعبنا حازم إمام، والتي وافتها المنية اليوم، راجيين من المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

ينعي نادي الزمالك بخالص الحزن والأسى وفاة والدة لاعبنا حازم إمام، والتي وافتها المنية اليوم، راجيين من المَولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان. ⚫️ pic.twitter.com/7UeIQt7Qgw — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 1, 2021

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وحرص لاعبو الزمالك على الوقوف دقيقة حداد على روح والدة حازم إمام قبل انطلاق مباراتهم التي فازوا فيها بنتيجة 2-1 على إنبي في الدوري مساء اليوم.

وإرتدى لاعبو الزمالك شارة سوداء في المباراة، لمؤازرة زميلهم الذي غادر معسكر الفريق بعدما تلقى خبر وفاة والدته.



ناصر حاتم

المصدر: RT