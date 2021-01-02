الأمن المصري يفض عزاء والدة نجم الزمالك حازم إمام (صور)
فضت قوات الأمن المصرية عزاء والدة حازم إمام نجم نادي الزمالك بمنطقة إمبابة، حيث وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض.
#عاجل| #الأمن يفض عزاء والدة #حازم_إمام— ElwatanSport (@Elwatan_Sport) January 2, 2021
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وقررت قوات الأمن المصرية حسب صحيفة "الوطن" المصرية، فض العزاء في ظل الإجراءات الاحترازية بمنع وجود أي تجمعات في الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.
#عاجل.. اختفاء #حازم_إمام بعد فض عزاء والدته— ElwatanSport (@Elwatan_Sport) January 2, 2021
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ونعى الزمالك وفاة والدة حازم إمام، وكتبت الصفحة الرسمية للنادي في "تويتر": "ينعي نادي الزمالك بخالص الحزن والأسى وفاة والدة لاعبنا حازم إمام، والتي وافتها المنية اليوم، راجيين من المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".
ينعي نادي الزمالك بخالص الحزن والأسى وفاة والدة لاعبنا حازم إمام، والتي وافتها المنية اليوم، راجيين من المَولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان. ⚫️ pic.twitter.com/7UeIQt7Qgw— Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 1, 2021
وحرص لاعبو الزمالك على الوقوف دقيقة حداد على روح والدة حازم إمام قبل انطلاق مباراتهم التي فازوا فيها بنتيجة 2-1 على إنبي في الدوري مساء اليوم.
وإرتدى لاعبو الزمالك شارة سوداء في المباراة، لمؤازرة زميلهم الذي غادر معسكر الفريق بعدما تلقى خبر وفاة والدته.
ناصر حاتم
المصدر: RT